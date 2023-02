Tragedia nella notte a Steccato di Cutro, nel Crotonese dove nel corso della notte un peschereccio carico di migranti, fonti dicono fossero non meno di 250, si è spezzato in due in mare ed è affondato. Il bilancio che si sta aggravando di ora in ora parla di non meno di 33 morti di cui uno è un neonato e molti bambini



Con il passare delle ore il bilancio si sta aggravando con le speranze di trovare altre persone ancora in vita ridotta al minimo. Il mare è infatti molto mosso con forte vento e temperature in forte calo. Buona parte dei cadaveri sono purtroppo sparsi sulla superficie del mare, mentre altri sono arrivati a riva, sulla spiaggia.



Sulla spiaggia è stato trovato un gruppo di migranti vivi, una cinquantina, che si trovava sul peschereccio. I soccorritori sono intervenuti immediatamente insieme al personale del 118 e della Croce Rossa.