Lo ha corteggiato a lungo il Napoli, ma Keylor Navas ha deciso di restare al PSG nonostante il dualismo con Gianluigi Donnarumma. Lo conferma lo stesso portiere su Instagram: "Dopo un'estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, che scommettono su di te. È anche il momento di informarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando il più possibile la squadra, senza arrendermi e, come al solito, dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo a lottare mano nella mano con Dio!".