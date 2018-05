Con lui ha sempre avuto un rapporto travagliato, ma è pronto a dargli un’altra occasione per ricominciare. Roberto Mancini ci “riprova” con Mario Balotelli, questa volta in Nazionale. Il nuovo CT degli azzurri si è detto disponibile a riconvocare l’attaccante. Un matrimonio che, anche alla luce della ritrovata verve di SuperMario in zona gol (ha segnato 26 reti tra campionato e coppe) è destinato inevitabilmente a consumarsi. I bookmaker confermano in pieno, tant’è che hanno tagliato la pur già bassa quota sulla convocazione di Balotelli entro il prossimo 30 giugno, data in cui la Nazionale avrà già giocato le sue prime tre amichevoli. A marzo la chiamata era data a 1,10 su Sisal Matchpoint, oggi, dopo le dichiarazioni del Mancio, è stata tagliata ai limiti della chiusura, fino a 1,05. E se invece il calciatore rovinasse tutto con un’altra “balotellata”: difficile, anche perché sembra proprio abbia messo la testa a posto. La mancata convocazione sale fino a 6 volte la scommessa