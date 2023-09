Mancano due giorni alla sfida alla, gara fondamentale per la qualificazionedi LucianoA presentare la partita, in conferenza stampa, è Nicolò. Ecco le sue parole."E' un grandissimo onore e una grande emozione venire qui a Coverciano ed essere convocato in Nazionale.. Sicuramente la scorsa stagione è stata molto bella, abbiamo giocato contro le squadre più forti d'Europa e del mondo e questo aiuta a migliorare. E' stato uno step graduale, ma non solo nell'ultimo anno, che mi ha fatto migliorare in tante cose.Con la Macedonia sarà una gara difficile. Li abbiamo già incontrati purtroppo, ma ora è un altro corso. Che tipo di vino sarebbe la Nazionale? Sicuramente un toscano, probabilmente un vino elegante, come un Brunello".- "Nessun giocatore del Milan qui? E', ma forse è meglio così. Così poi quando ci incontreremo, saremo pronti a dare tutto".- "Lo scorso anno ha vinto lo scudetto, ha espresso insieme al Manchester City il milgior calcio. Che idee ci ha dato? Le idee non riguardano solo la palla, ma anche la fase difensiva e i movimenti. Bisogna prenderle e sfruttarle. Ma non posso dirle. Ogni mister ha le sue caratteristiche. Ora starà a noi interpretarle. Non ci ha detto niente di particolare.fatto di grinta ed inserimenti. Magari cercando di fare qualche gol in più. Interpreta il lavoro in modo diverso rispetto a Mancini, ma non voglio parlare delle differenze tra i due. Parlo di come è Spalletti eha parlato in maniera schietta e questa cosa l'ho apprezzata molto".".- "Noi abbiamo sempre e solo pensato al campo. A giocare.La vittoria dell'Europeo ci legherà per sempre. Ora c'è un altro corso, con un allenatore diverso e idee diverse. Ho visto grande disponibilità da parte di tutti e credo che il mister sia contento di questo".Nelle coppe europee bisogna essere bravi e avere rose lunghe, oltre che fortunati. Ma la fortuna te la devi cercare perché non ci sono partite facili. Grandi meriti per chi è arrivato in finale, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde. Per quanto riguarda il calcio italiano, dico cheCosa mi lega al calcio italiano? Il fatto di essere italiano e nell'Inter, in una delle squadre più importanti del mondo".- "Parlo per me e dico che probabilmente aho sentito troppo il peso di quella partita, tutto noi pensavamo di non meritarci di essere lì e quello ci ha condizionato tanto. Probabilmente ci fu, volevamo chiudere subito la partita perché poi tre giorni dopo c'era un'altra partita contro un'altra squadra. Ci sono stati tanti fattori... non è una giustificazione ma ci sono stati tanti fattori che ci hanno condizionato e ci hanno fatto perdere la lucidità".