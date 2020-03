Francesco Caputo si candida per la Nazionale. Ospite di Sky Sport, l'attaccante del Sassuolo si racconta e non nasconde l'ambizione di vestire la maglia azzurra: "l sogno di ogni giocatore è quello di arrivare in Nazionale. Io sto bene, mi sento un ragazzino e darò sempre il massimo. Magari quel sogno si potrà realizzare. A Sassuolo ho trovato la mia dimensione ideale, qui si gioca un calcio che si vede raramente. Alla fine parlano i numeri, se continuerò così magari ci sarà spazio anche per me".



SULLA QUARANTENA - "Non è facile stare a casa, avendo tre bambini ci sono tante cose da fare. La mia esultanza con la birra? In questo periodo cerco di bere un po' meno visto che non ci si può allenare (ride ndr)".



DEL PIERO - "E' sempre stato il mio idolo, avevo detto che se avessi fatto 20 gol in serie A avrei voluto conoscerlo. Lui mi ha subito risposto sui social, io ci credo e spero di riuscirci".