Sei giocatori della nazionale cinese Under 19 sono stati bannati e sospesi per sei mesi dalle attività delle nazionali per aver violato le norme anti-coronavirus. A confermarlo è stata la federcalcio cinese, la Chinese Football Association, che ha organizzato un ritiro a porte chiuse per 35 giocatori a Shanghai dal 17 maggio fino a ieri riscontrando però il 30 giugno il comportamento scorretto di 6 degli atleti.



Si tratta di Tao Qianglong, Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao, Han Dong e He Longhai, che il 30 maggio hanno lasciato il centro sportivo senza permesso per andare a bere tutti insieme. Da qui la sospensione perché, riporta la federcalcio cinese: "Si tratta di una grave violazione delle regole di controllo dell'epidemia e ha causato effetti negativi su tutta la squadra". I sei calciatori saranno banditi da tutte le partite organizzate dalla stessa CFA.