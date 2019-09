E’ un azzurro con poco bianconero quello che affronterà le sfide contro Armenia e Finlandia. Con gli infortuni in serie di Chiellini e De Sciglio, sono solamente due gli juventini che hanno risposto alla chiamata della nazionale italiana: Bonucci e Bernardeschi. Suona strano pensare alla nostra nazionale senza un importante apporto di giocatori bianconeri ma ci sono casi piuttosto eclatanti nella storia: l’Europeo 1988 vide i soli Tacconi e De Agostini in maglia azzurra così come il Mondiale del 1994 poteva vantare i soli Roberto e Dino Baggio insieme ad Antonio Conte. Se si volge lo sguardo ancora più indietro, l’Italia di Valcareggi del 1970 contava un solo juventino, Giuseppe Furino.