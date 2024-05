Nazionale: da quanto tempo un Europeo o Mondiale senza milanisti?

Getty images

per la fase finale deglidel 2024, che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio (l'elenco poi si ridurrà a 26 giocatori convocati). Per quanto riguarda i club rappresentati l'Inter campione d'Italia è la squadra più rappresentata, con 6 elementi, seguita dalla Roma, con 4, e da Napoli, Juventus e Torino con 3.. Nessuno fra Calabria, Gabbia, Florenzi e Pobega (oltre ai portieri Sportiello e Mirante) è stato chiamato da Spalletti.

A livello statistico,presente in una rassegna ufficiale. In quell'occasione la Nazionale guidata davinse in Francia il suo secondo titolo mondiale consecutivo.Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi.Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy.Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori.

Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli, Federico Chiesa.Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci.Ivan Provedel, Mattia Zaccagni.Riccardo Calafiori, Riccardo Orsolini.Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca.Michael Folorunsho.Mateo Retegui.Gianluigi Donnarumma.Jorginho.Guglielmo Vicario.