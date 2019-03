Sta facendo notizia la prima amichevole giocata in date ufficiali del calendario FIFA della nazionale della Catalogna. Protagonista indiscusso e, ovviamente, al centro dei riflettori, è stato il difensore del Barcellona, Gerard Piquè che, in campo, si è reso protagonista di un importante episodio anche a livello diplomatico per la nuova selezione.



Piqué ha dato l'addio alla nazionale spagnola nell'agosto 2018 e ha ora dato la propria disponibilità per la "sua" Catalogna. Da sempre il centrale si è esposto a sostegno della causa indipendentista della regione, ma Girona, riporta Sky Sport, ha invece difeso apertamente la Spagna.



Piqué ha zittito durante la gara alcuni tifosi che hanno intonato cori contro lo stato spagnolo e ha rincarato la dose nell'immediato post partita: "Ho detto di smetterla perché dobbiamo predicare il buon esempio, è intollerabile essere irrispettosi. Il rispetto non deve mai mancare".