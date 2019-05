Dal pre-raduno di Formello, l'allenatore dell'Under21, Luigi di Biagio, è intervenuto in conferenza stampa per sciogliere alcuni dubbi e dare alcune conferme a poco più di due settimane dall'inizio dell'Europeo.



TUTTI TRANNE - "Dalla Nazionale A verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante Gigi mi avesse dato ampia disponibilità per venire ma abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito.



CONDIZIONI - Negli ultimi mesi ho avuto poche indicazioni rispetto a inizio anno non c'è stato molto di nuovo. Qualcuno anzi ha giocato meno. Questa settimana cercheremo di recuperare qualcuno come Calabria e valutare Parigini. L'obiettivo? E' ottenere il massimo risultato. Il girone è difficile e la formula è difficile ma il nostro obiettivo è quello di vincere l'Europeo.



OBIETTIVO - "Tutti mi chiedono di vincere: le mie ambizioni sono proprio quelle. Tutti mi dicono che ho una squadra fortissima ma penso che ce l'ho sempre avuta anche quando non lo era, figuriamoci oggi. Vincere l'Europeo sarebbe la ciliegina sulla torta non voglio mettere le mani avanti ma se non si dovesse raggiungere quell'obiettivo sarebbe un peccato buttare tutto quello che abbiamo fatto in 8 anni. Quello che abbiamo fatto è apprezzato in tutta Europatranne che in Italia".