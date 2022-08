Dopo il brutto Europeo, la Nazionale italiana femminile torna in campo per due match fondamentali per la qualificazione al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda. Nelle ultime due gare del girone, le Azzurre devono difendere il primo posto e il ticket per la competizione iridata. Doppio impegno per la squadra della confermata Milena Bartolini il 2 settembre a Chisinau con la Moldova e il 6, a Ferrara, con la Romania.



Sono 24 le calciatrici convocate, mentre non faranno parte del gruppo le infortunate Sara Gama e Barbara Bonansea. Tornano Soffia, Glionna, Greggi e Cantore.



L’elenco delle convocate



Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);



Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan);



Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);



Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).