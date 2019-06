Dopo la visita della Nazionale femminile a Palazzo Madama, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha commentato: "Fatevi onore al Mondiale. In bocca al lupo da tutta l’Italia. Una sorta di rinascimento per il movimento del calcio femminile visto che non si raggiungeva la qualificazione al Mondiale da 20 anni. Potrete ridare entusiasmo ai tifosi italiani che hanno subito lo smacco della mancata qualificazione al Mondiale da parte della Nazionale maschile. Il calcio italiano rinascerà attraverso le donne. Per troppo tempo questo sport è stato considerato prerogativa degli uomini. Oggi invece è stato superato uno degli ultimi pregiudizi che segna un ulteriore passaggio nel cammino di emancipazione della donna. Attorno al movimento calcistico femminile c'è grande fermento. Il calcio è uno sport meraviglioso e ispirato a valori come altruismo, lealtà, rispetto delle regole. Nel nostro Paese è uno straordinario protagonista sociale capace di accendere i cuori e il senso di appartenenza. L'augurio che esprimo è che questa partecipazione ai Mondiali rappresenti un punto di partenza e non di arrivo per il movimento calcistico femminile".