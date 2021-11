È stata diramata la lista delle convocate da Milena Bertolini in vista delle sfide di qualificazione Mondiale contro Svizzera e Romania. Nella lista delle convocate sono assenti Alia Guagni dell'Atletico Madrid e Aurora Galli dell’Everton Women. Rientra la bianconera Agnese Bonfantini dopo l’esperienza con la formazione azzurra Under 23. Assente anche Sofia Cantore. Le ragazze si raduneranno domenica a Coverciano, partiranno mercoledì per Palermo dove venerdì sfideranno la Svizzera. Martedì 30 novembre sfideranno a Voluntari la Romania.



Questo l’elenco delle convocate:



Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).