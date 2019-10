La novità delle convocazioni di Roberto Mancini è Giovanni Di Lorenzo, il migliore (insieme a Caputo) degli ex empolesi usciti la scorsa estate dal "Castellani". Esterno in un centrocampo a 5 o terzino in una difesa a 4, ha segnato cinque gol nella scorsa stagione a Empoli e anche nel Napoli è partito bene (un gol a Firenze) senza accusare il triplo salto: da una retrocessione in B alla Champions League. A causa di un infortunio, invece, manca Daniele De Rossi.



Per la partita contro la Grecia (vincendola saremmo qualificati a Euro 2020), i dubbi che il ct si porterà fino alla vigilia sono essenzialmente due. Uno in difesa, l’altro in attacco. Con l’assenza di Chiellini, ci sarà Romagnoli o Acerbi al fianco di Bonucci? Alla penultima in Armenia c’era il milanista, all’ultima in Finlandia la scelta è caduta su Acerbi, autore di un 'partitone'. Se conta la condizione, fisica, tecnica e psicologica, il favorito è Acerbi che, fra l’altro, giocherebbe in casa. Nella Lazio fa il centrale in una difesa a 3, è lui a impostare il gioco da dietro, in Nazionale sta alla sinistra di Bonucci in una difesa a 4 e cede allo juventino il compito di regista arretrato. Nonostante il cambiamento, Acerbi dà notevoli garanzie.



Il dubbio più interessante riguarda il centravanti. Escluso Balotelli (se ne riparlerà a novembre solo se mostrerà cenni di buon calcio), oggi Mancini ha due numeri 9 in gran forma, Belotti e Immobile. E’ probabile che li alterni: uno con la Grecia, l’altro con il Liechtenstein, ma fra le due gare non c’è paragone. Conta soprattutto la prima. Nella doppia gara di settembre, Mancini decise proprio in questo senso: in Armenia il titolare era Belotti (in gol), in Finlandia toccò Immobile (in gol). Il granata ha già segnato 12 gol in questa stagione (6 nei preliminari e nei play-off di Europa League, 5 in campionato e 1 in Nazionale), il laziale è a quota 7 (5 in campionato, 1 in Europa League e 1 in Nazionale), tutt’e due hanno segnato nelle loro ultime due gare, Belotti contro il Milan e a Parma, Immobile contro il Genoa e il Rennes. Non sarà una scelta facile, ricordando peraltro che contro la Grecia, nella partita di Atene, il titolare era Belotti: 3-0 per noi, ma senza gol del Gallo.