Il successore di Mancini come ct della Nazionale si avvia ad essere Spalletti. Come riporta Il Messaggero, la Federazione aveva iniziato un paio di mesi fa a guardarsi intorno nel caso in cui Roberto avesse fatto un passo indietro. Proprio Spalletti, appena liberatosi dal Napoli, era stato contattato per un'eventuale disponibilità a sedersi sulla panchina azzurra.