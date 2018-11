Hanno varcato la soglia di Coverciano i convocati di Roberto Mancini in vista della gara di Nations League contro il Portogallo (in programma a Milano) e l’amichevole in terra belga con gli Stati Uniti. Curiosità per Vincenzo Grifo dell’Hoffenheim e Sandro Tonali del Brescia, primo millenials in maglia azzurra: chiamata anche per Stefano Sensi del Sassuolo.



L’Italia si allenerà tutti i pomeriggi, eccezion fatta per la giornata di venerdì, quando poi avverrà il trasferimento in Lombardia. Sabato alle 20:45 l’essenziale sfida ai lusitani, mentre domenica sarà il Suning Center ad accogliere la spedizione, prima dello spostamento, nella giornata di lunedì, a Genk.