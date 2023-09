L’Italia di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare Malta al San Nicola di Bari per le Qualificazioni Europee. La gara andrà in scena sabato 14 ottobre (ore 20.45) ma già da giovedì 21 settembre, alle ore 12, prenderà il via la promozione riservata ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card, mentre dalle ore 12 di venerdì 22 settembre scatterà la vendita libera dei tagliandi per assistere al match. I prezzi saranno popolari, a partire da 14 euro, con diverse agevolazioni riservate alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.