Roberto Mancini fa infuriare i laziali. Non è una novità che le scelte di un ct della Nazionale facciano discutere i tifosi, ma la decisione di tagliare Zaccagni dai convocati per le fasi finali della Nations League questa volta hanno lasciato tanto amaro in bocca ai sostenitori biancoceleste e anche al diretto interessato.



I numeri della stagione dell'esterno d'attacco della Lazio dicono che è stato lui il terzo miglior finalizzatore italiano, per somma di gol e assist (16), dopo Berardi (19) e Immobile (17). Non è stato sufficiente però per soffiare al posto a uno tra Gnonto, Chiesa o Raspadori. La felicità di Zaccagni per aver ritrovato la maglia azzurra dopo tanto tempo è così velocemente svanita, ma non è stata l'unica scelta tecnica che ha lasciato perplessa la sponda biancoceleste del Tevere. Anche il non aver preso in considerazione Provedel, premiato dalla Lega Serie A come miglior portiere della stagione, Romagnoli e Casale, cioè la seconda difesa meno battuta del campionato, è risultata a molti una decisione curiosa, scatenando il dibattito sul web.