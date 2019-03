Ieri sera l'Italia del CT Roberto Mancini ha battuto 6-0 il Liechtenstein nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2020. L'ultima volta che gli Azzurri avevano ottenuto una vittoria 'tennistica' in una gara ufficiale (escludiamo quindi l'8-0 contro San Marino del maggio 2017, non valido per statistiche e ranking) era stata il 24 marzo 1993: a Palermo, la Nazionale allenata da Arrigo Sacchi e capitana da Franco Baresi si impose su Malta col punteggio di 6-1, in un incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali di USA '94.



In campo in quella sfida c'era proprio Mancini, autore di una doppietta. Le altre reti azzurre furono opera di Dino Baggio, Paolo Maldini, Beppe Signori e Pietro Vierchowod. Il primo tempo finì 2-0, il gol della bandiera di Malta arrivò sul risultato di 4-0. Grazie a quel successo l'Italia guadagnò la testa solitaria della classifica del Gruppo 1, superando la Svizzera di Chapuisat e Sforza.