Roberto Mancini potrebbe essere al passo d'addio con la Nazionale Italiana. Secondo ‘La Repubblica’. I rapporti tra l’allenatore e l’ambiente azzurro sarebbero peggiorati nelle ultime settimane e lo stesso ct potrebbe avere sul piatto già un'offerta per il futuro prossimo. Il Paris Saint-Germain è sulle sue tracce, ma anche il Tottenham l'avrebbe tra i nomi in lista per il post Conte.