"Roberto Mancini è uno dei soli tre allenatori ad essere rimasto imbattuto in tutte le sue prime 15 gare interne nella storia della Nazionale italiana, insieme a Enzo Bearzot e Marcello Lippi. Cerchia."



Questo dato Opta, conseguito alla vittoria per 2-0 di ieri sull'Irlanda del Nord, ci permette di apprezzare una volta di più l'operato del c.t. Mancini da quando ha preso in mano gli Azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018. Nella cerchia di questi tre allenatori vincenti c'è anche una leggenda bianconera come Lippi.