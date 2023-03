A margine della presentazione della partnership tra la Nazionale e Telepass, il ct azzurro Roberto Mancini ha affrontato tanti temi tra prossima partita per le qualificazioni europee contro l'Inghilterra il prossimo 23 marzo: "Sarà una partita complicata, l'importante è partire bene. Le italiane in Europa? Vanno bene e questo è un bene per il calcio italiano, ma il problema è che ci sono pochi italiani; mi auguro giochino sempre di più".



CHIESA - "Dopo un infortunio come il suo all'inizio si ha più brillantezza, poi si cala. E' un giocatore molto importante, speriamo di averlo al meglio".



ZANIOLO - "E' un ragazzo giovane. Spero che l'esperienza in Turchia in una grande società come il Galatasaray gli possa servire, credo che quando inizierà a giocare tornerà in Nazionale".



BONUCCI - "Non gioca una partita intera da un po', ma mi sembra stia bene e la speranza è che possa giocare e avere più minuti nelle gambe".



RASPADORI - "Vale lo stesso discorso fatto per Bonucci, perché anche se a Napoli non gioca sempre è diventato un giocatore davvero decisivo.



GNONTO - "E' giovane e può migliorare ancora. In Italia ha avuto difficoltà, non l'ha preso nessuno ma ora fa il titolare in Premier League. Altri ragazzi possono seguire il suo esempio e andare all'estero come lui".