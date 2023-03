Le convocazioni di Mancini hanno fatto discutere negli ultimi giorni. L'ultimo a lamentarsene, dopo Balotelli, è il centravanti del Monza, Andrea Petagna. Queste le sue parole al Corriere della Sera: "Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare a Monza. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosa posso dare".



"Le mie caratteristiche, da centravanti di movimento, mi penalizzano? Può essere, di gol ne ho realizzati tre ma ho anche servito cinque assist. Il mio tratto distintivo è giocare per la squadra: magari c’è chi non si vede per tutta la partita e poi segna, io sono convinto di avere qualità che possono essere utili alla Nazionale".