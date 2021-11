Il centrocampista del Torino e della Nazionale Tommaso Pobega ha raccontato l'emozione per la sua prima convocazione: "Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 5 anni e con il primo tiro ho quasi colpito l'allenatore in faccia - ha raccontato ai canali della Figc - A 14 anni ho lasciato casa a Trieste per andare a giocare nelle giovanili del Milan. I primi ricordi della Nazionale sono legati al Mondiale 2006, quando mio fratello e mio padre non riuscivano a guardare i rigori ma io ero molto sereno".