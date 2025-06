Getty Images

Nazionale, presentato Gattuso: qualificazione ai Mondiali fissata a 1,85, per i bookie la rimonta sulla Norvegia è possibile

23 minuti fa



"Con entusiasmo e senza paura, così riportiamo l'Italia al Mondiale". Con queste parole si è presentato alla stampa Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell'Italia. 'Ringhio' dovrà subito mettersi a lavoro per centrare la qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo, competizione a cui gli Azzurri sono assenti da due edizioni consecutive. Opzione possibile secondo i bookmaker: vale infatti 1,85 la partecipazione di Donnarumma e compagni nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti d'America.



L'obiettivo primario è la rimonta sulla Norvegia, attuale capolista del girone I e vincente 3-0 a Oslo nel match giocato lo scorso 6 giugno e che ha segnato l'esonero di Luciano Spalletti. Il primo posto italiano si gioca a 2,17 su 888sport, con gli scandinavi in pole a 1,40. Entrare tra le prime due posizioni del raggruppamento, invece, è in lavagna a 1,10.