Con l’avvicendamento traalla guida della, si stanno facendo nuove valutazioni anche per loLo stesso staff che è stata una delle materie del contendere nella querelle tra l’ormai ex ct e la. A Mancini non è andata giù l’intromissione della Federazione nella composizione della sua equipe e nella formazione del nuovo gruppo, che ora potrebbe essere ancora rinnovato.Il mandato di Spalletti comincerà col mese di, motivo per cui l’ex Napoli sta accelerando nelle valutazioni degli uomini di cui circondarsi nella nuova avventura e sta ultimando una lista da sottoporre al presidente. Secondo La Gazzetta dello Sport, tre nomi sono certi: il vice, l’assistente tecnico, il preparatore atletico, altri due sono quelli più incerti. Stiamo parlando diIl primo avrebbe dovuto occuparsi della fase difensiva. ma ora rischia di essere tagliato. Per lo staff potrebbe tornare in gioco Alessandro, assistente tecnico storico di Spalletti, non confermato invece per ora il rumorDiscorso diverso per. L’ex Juve avrebbe ricoperto il ruolo dicon Mancini come fu per. Spalletti invece non vorrebbe troppi intermediari tra lui e i giocatori, motivo per cui l'ex portiere dovrebbe finire per ricoprire due ruoli, quello die quello difinendo per prendere il posto di- Riflessioni in corso anche per il match analystche sarebbe tornato in Nazionale con un ruolo nello staff di Mancini ma che ora potrebbe seguirlo nella prossima avventura, ancora da definire. Cambio di rotta in vista anche per Alberto, il ct campione d’Europa con l’Under 19 che sarebbe dovuto diventare il vice di Mancini. Valutazioni in corso anche sul suo conto con la richiesta precisa di Gravina di non perderlo e inserirlo in qualche modo nello staff azzurro.- Come la Nazionale maschile, anche quellaè in fase di riassesto. In questo caso la poltrona da ct è ancora vacante e la Federazione sta vagliando la rosa dei papabili sostituti di Milena. In questo novero di nomi non dovrebbero figurare candidate donne mentre la scrematura ha portato a scegliere tra tre uomini.