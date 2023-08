Ferragosto di fuoco per la. L’annuncio delle dimissioni di Robertoda ct dellaha colto tutti di sorpresa, federazione in testa. L’addio dell’ex allenatorelascia un vuoto che il calcio italiano deve colmare al più presto. Glitorneranno in campo infatti tra meno di un mese –e lo dovranno fare con un nuovo tecnico in panchinaLaha assicurato che comunicherà nei prossimi giorni idella Nazionale dopo aver valutato la migliore opzione per gli Azzurri. Non è da escludere l’ipotesi di unma in questo momento tante opzioni sono sul tavolo in vista di un Europeo dove l'Italia si presenta da campione in carica e non può fallire, viste anche le due esclusioni consecutive dai Mondiali. I primi due nomi da tenere in conto sono quelli di due totem del nostro calcio: Lucianoe Antonio. Il primo, campione d’Italia in carica, è ancora sotto contratto colcon cui è legato dall’impossibilità di allenare un altro club in questa stagione dopo il burrascoso addio conIl patron azzurro però potrebbe fare un’eccezione per la Nazionale. Altra pista romantica sarebbe il ritorno sulla panchina più importante di Antonio Conte. L’ex Juve e Inter ha già allenato glie ha disputato gli, uscendo ai quarti di finale con la Germania. Libero dall’ultimo impegno, con il, il leccese ha fatto intendere la sua volontà di tornare ad allenare in Italia.- Una scelta più immediata potrebbe portare a figure federali o ad allenatori liberi in questo momento e legati alla maglia azzurra. Secondo Sky Sport infatti i primi nomi che la Figc starebbe valutando sono quelli di Fabioe Daniele, campioni nel mondo nel 2006 e reduci da esperienze deludenti in Serie B. Entrambi però rappresenterebbero delle scommesse per l'inesperienza e i risultati in panchina.