L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, ha parlato dell'addio di Roberto Mancini alla panchina della Nazionale. Ecco le sue parole.



EX CT - “Io penso che Mancini abbia fatto la scelta che tutti avrebbero fatto, oggi il calcio è denaro e si va dove si può prendere di più. In quella situazione, però, visto che ci sono le partite di qualificazione in questi giorni, ci poteva pensare prima, perché so che aveva offerte anche da altre Nazionali importanti, e non aspettare l’ultimo momento. Lo dico per il calcio italiano”.