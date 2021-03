Ormai ha preso l'abitudine di segnare il croato nerazzurro Mario Pasalic, che ha realizzato il gol decisivo per la vittoria di misura dei suoi contro Cipro.



DE ROON IN PANCA- Il centrocampista olandese Marten de Roon invece ha visto trionfare gli Orange dell'Olanda per 2-0 nel match con la Lettonia, ma Frank de Boer non l'ha utilizzato nemmeno un minuto: le reti dell'Olanda portano la firma di Berghuis e de Jong. Il centrocampista Pasalic, dopo aver segnato la rete che ha deciso la gara al 40' del primo tempo, ha poi lasciato il campo al 21' della ripresa, sostituito da Orsic della Dinamo Zagabria.



ILICIC E MIRANCHUK- Lo sloveno Josip Ilicic invece ha battuto il russo Aleksey Miranchuk, ma solo per reti e minuti in campo. Hanno vinto i russi per 2-1, Miranchuk ha giocato però soltanto una quarantina di minuti, entrato nella ripresa e poi ammonito, mentre Ilicic ha disputato tutta la gara segnando la rete che ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze.