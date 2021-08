Due giornate di campionato e poiper i club non solo di Serie A, ma di tutto il calcio europeo. In quelle due settimane che andranno dal 30 agosto al 12 settembre, infatti,. Una sosta programmata da tempo e che vedrà tanti impegni ravvicinati ma che, rispetto al calendario iniziale, avràLa Fifa ha infatti autorizzato un cambio di calendario nei confronti della Conmebol che a settembre e ottobre, per recuperare le due partite saltate causa covid la scorsa primavera. potranno allargare i giorni di ritiro per disputare non più 2, bensì 3 gare come avviene già in Europa. Cosa comporta questo? Che le selezioni avranno a disposizione i giocatori per 2/3 giorni in più rispetto alle normali convocazioni provocando però altrettanti disagi per i rientri in Europa dei propri giocatori.Partendo dall'immediato e quindi dalla sosta di settembre, in pratica l'ultima gara delle qualificazioni ai Mondiali del Sud America si giocherà nella notte fra il 9 e il 10 settembre. Questo, considerando i voli transoceanici, consentirà ai giocatori impegnati din problema enorme, non solo perché non ci sarà alcuna possibilità di riposi e allenamenti, ma perché quella successivaIn sostanzase risponderanno all'eventuale convocazione rischieranno di dover prima saltare la terza giornata di Serie A che tra l'altro prevede Atalanta-Fiorentina, Napoli-Juventus e Milan-Lazio e poi, in caso di trasferta in un paese a rischio covid, anche le gare di Champions per sostenere il periodo di quarantena al rientro.con la possibilità che ad alcuni di questi giocatori non venga dato il via libera per rispondere alle eventuali convocazioni, sempre più concreta.