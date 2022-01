La domanda è tanto semplice quanto banale:Perché quando c'è da bastonare qualcuno nei momenti di difficoltàPerché nel corso degli ultimi due anni ci siamo riempiti la bocca di frasi importanti, di programmi, di slogan ed interviste in cui si sottolineava l'importanza di ridare ai giovani calciatori una parvenza di normalità, sia nella quotidianità, sia negli eventi a livello internazionale. E invece gennaio ha rappresentato per i nostri ragazzi un enorme passo indietro, l'ennesimo.Gli slogan che abbiamo rincorso da parte di tutti gli addetti ai lavori (ct, allenatore, agenti, direttori sportivi) sono stati tutti della stessa matrice.O ancora:Belle parole, e senza dubbio ciò che davvero servirebbe a tutte queste generazioni che sono arrivate a un passo dal grande salto fra il mondo giovanile e quello del calcio dei grandi.Eppure ancora una volta le belle parole non si tramutano in fatti. Anzi, primasenza dare concrete motivazioni nel comunicato. Poi è stataIl calcio dei giovani si ferma di nuovo.ma se le polemiche per protocolli, stadi più o meno aperti, partite giocate con assenze o in emergenza, continuano a destare scandali e polemiche,e che sempre più vedono complicato e compromesso il proprio percorso di crescita. E noi ci sediamo con loro e aspettiamo altri slogan.