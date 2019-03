Nella sfida tra le micro-nazionali del Gruppo F di qualificazione a Euro 2020 (il girone della Spagna) Malta e FarOer hanno offerto una fortissima dose di agonismo. Al Ta'Qali Stadium di Malta, i padroni di casa hanno vinto 2-1 in una sfida piena di colpi di scena. Vantaggio maltese in apertura grazie all'incornata da corner dell'ala sinistra Kyrian Nwoko (figlio di una maltese e di un nigeriano, l'ex calciatore Chucks Nwoko). Nella ripresa, le FarOer beneficiano di un rigore. E nell'occasione viene espulso Andrei Agius, veterano di Malta. Potrebbe essere la svolta positiva del match per la squadra nordica, ma Brandur Hendriksson si fa ipnotizzare dal portiere Henry Bonello.



Scampato il pericolo, pur con l'uomo in meno Malta riesce allora a raddoppiare, con un altro tiro dal dischetto: contrariamente a quanto fatto in precedenza dal collega faroese, l'esperto difensore maltese Steve Borg trasforma. Siamo al 77', la gara ha già riservato sussulti interessanti ma le vere emozioni iniziano adesso. Le FarOer, sotto 2-0 ma in superiorità numerica, si gettano in avanti a capofitto (arriveranno a totalizzare il 67% di possesso palla) finché, al termine di un maxi-recupero di 7 minuti, riescono ad accorciare le distanze con la zuccata vincente del giovane Jakup Thomsen. I giochi però finiscono qui, perché dopo questa rete c'è tempo solo per una rissa che vedrà ammoniti l'estremo difensore maltese Bonello e i giocatori faroesi Gilli Rolantsson e Hallur Hansson. Chi l'ha detto che con certe partite c'è solo da annoiarsi?