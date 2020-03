Europei 2021, bisogna fare tutto da capo. Lo slittamento di Europei e Copa America di fatto costringerà tutti i possibili protagonisti a conquistare per un altro anno il posto. In casa Lazio, come riporta Cittaceleste.it, Acerbi avrebbe affiancato Bonucci al centro della difesa, complice l'infortunio di Chiellini: tutto da rifare.



NAZIONALI LAZIO - Anche Ciro Immobile aveva conquistato la stima di Mancini grazie al suo rendimento top, dovrà riproporre una stagione ad altissimi livelli. La stagione pazzesca di Luis Alberto rischia di rimanere senza maglia delle Furie Rosse, così come quella di Correa. Servirà un altro anno al top.