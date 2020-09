Steve Nash come Pirlo, Brooklyn come la Juve: i Nets affidano la propria panchina all'esordiente 46enne, nel solo di quanto fatto dal presidente bianconero Andrea Agnelli con Andrea Pirlo. Nash, playmaker leggenda del basket, sarà chiamato a gestire talenti come Kevin Durant e Kyrie Irving alla prima volta da allenatore, proprio come l'ex playmaker della Nazionale, che allena Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.



TRA OBIETTIVI E MARKETING - L’altra squadra di New York in NBA, bianconera come la Juve, ha fatto firmare un contratto quadriennale a Nash: "Sapevo che allenare sarebbe stato qualcosa che avrei voluto provare al momento giusto". L'obiettivo? Il titolo. Non solo, nel dicembre 2018, al Barclays Center, la casa dei Nets in piena Brooklyn, è andata in scena la Juventus Night, con l’arena addobbata con i simboli juventini e varie iniziative per i tifosi. Due società legate, seppur sport e continenti siano differenti.