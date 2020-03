Bufera in NBA su LeBron James. A domanda sulla possibilità di vedere i palazzetti vuoti come misura di sicurezza per l'allerta Coronavirus, la stella dei Los Angeles Lakers ha risposto secco: "Giocare senza i fan? Impossibile. Non è gioco. Io gioco a basket per i miei compagni e per i tifosi: se non ci sono tifosi in tribuna non gioco".