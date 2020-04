In attesa di sapere cosa ne sarà della stagione attuale, arrivano i primi segnali di ripartenza dal mondo Nba. La lega fa sapere che dal 1° maggio potranno riprendere le sessioni individuali di allenamento o quelle con piccoli gruppi, a patto che non ci siano contatti fisici. Verranno definiti più avanti i criteri per le sedute collettive e l'eventuale ripresa del campionato.