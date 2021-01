Ora è ufficiale: James Harden è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. Dopo settimane di incertezze, voci, speculazioni il Barba ha lasciato gli Houston Rockets, dove ormai viveva da separato in casa, e si è unito a Kevin Durant e Kyrie Irving, per formare un terzetto davvero formidabile. Ma i tre nuovi giocatori dei Nets non sono i primi (e non saranno gli ultimi) a riunirsi in una squadra per formare un trio fantascientifico. La storia della NBA è ricca di franchigie che hanno fondato le proprie fortune su tre giocatori capaci di trascinare l’intera squadra. Analizziamo i migliori sette terzetti della storia, in ordine temporale, prima di quello dei Nets.



