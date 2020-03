Il coronavirus è arrivato con prepotenza anche negli Stati Uniti. Dall'altra parte dell'Oceano è già stata decisa la sospensione dell'intero campionato NBA. E proprio dalla palla a spicchi arriva una notizia dell'ultim'ora: Charles Barkley ha annunciato di avere l'influenza ed essersi messo in quarantena. La leggenda del basket americano è in attesa dei risultati: in carriera ha vinto un titolo MVP e due ori olimpici.