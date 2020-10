Va ai Los Angeles Lakers gara 1 delle Finals NBA. I californiani vincono 116-98 contro i Miami Heat, che hanno dovuto convivere nella ripresa con gli infortuni di Goran Dragic e Bam Adebayo.



Durano solo un quarto gli Heat, il primo, in cui Butler segna da tutte le parti del campo e fa volare i suoi sul +13. I Lakers rientrano a suon di triple, con un parziale importante firmato da Caldwell-Pope. La striscia (alla fine sarà un pesantissimo 53-23) di Los Angeles prosegue con LeBron James e Anthony Davis protagonisti. Nella ripresa gli infortuni affondano definitivamente Miami: per Butler una storta alla caviglia, poi Dragic è costretto a uscire per un problema al piede sinistro (si teme al tendine d'Achille) e Adebayo alza bandiera bianca per uno stiramento alla spalla sinistra. Gli Heat affondando a -30, i Lakers gestiscono fino alla sirena. Venerdì c'è già gara 2.