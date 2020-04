Per unche studia il piano per la ripartenza dopo il, ce n'è un'altra che è regolarmente scesa in campo e ha incoronato un nuovo campione: quella virtuale. In pieno periodo di quarantena, il massimo campionato di basket nord americano ha promosso l, un torneo che ha permesso a diversi professionisti della pallacanestro a stelle e strisce di misurarsi sul celebre videogioco. Né una stella affermata come Kevin Durant, né una in ascesa come Trae Young:Una finale tutta Suns, senza che nessuno dei due contendenti scegliesse in game la franchigia di Phoenix: doppio trionfo per Booker con glidi Jamese idi Nikola, contro Ayton che ha scelto idi LeBrone idi Giannis. Non è però l'unica curiosità, perché il torneo ha svelato la fede calcistica di uno dei due finalisti: nella semifinale contro Patrick Beverley infatti,, un dettaglio prontamente evidenziato anche dalla società rossonera sui propri canali social. L'ultima curiosità riguarda il vincitore Booker. Figlio di Melvin, ex playmaker che ha girato l'NBA e ha avuto anche trascorso in Italia: nel 1997 è arrivato a Pesaro, l'anno successivo ha giocato all'che ha poi riabbracciato una seconda volta nel 2007, quando la società meneghina era già di proprietà di. La curiosità?Nulla però che riguardi il noto guru della moda: Devin è nato nel '96, ben prima che papà Melvin mettesse piede in Italia.