Aumenta la concorrenza per Evan Ndicka, difensore centrale classe '99 in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato dal Mirror sulle tracce del centrale, che non ha intenzione di rinnovare con i tedeschi, c'è anche il Liverpool.



Su Ndicka si è registrato in passato l'interesse della Juventus, che però vede il suo mercato in standby a causa della stasi sui processi relativi al -15 in classifica e alla manovra stipendi.