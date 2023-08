“Scusa il termine ma giochiamo come froci". Si era espresso così il calciatore del Metz Kevin N'Doram all'intervallo della gara contro il Marsiglia a metà agosto, ed è stata subito polemica.



"Dopo aver ascoltato il giocatore, la Commissione Disciplinare, tenuto conto delle immediate scuse del giocatore dal fischio finale in diretta al microfono di Prime Video, lo sanziona con la squalifica per una partita e propone al giocatore, che ha accettato dopo l'incontro, di realizzare un'azione di sensibilizzazione sulla lotta contro l'omofobia nel calcio con un'associazione esperta che lavora su questo tema al fianco della LFP durante tutta la stagione nella gestione dei club e dei tifosi".