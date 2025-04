Ndour: "Donnarumma mi ha sempre detto che sono forte. Fiorentina? Sentivo il richiamo di casa"

Getty Images

ha parlato in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport fra passato, presente e futuro. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Il Benfica? Ho sempre avuto bisogno di stimoli. A 16 anni non è facile lasciare casa, ma era l'esperienza perfetta. Mi sono ritrovato in un nuovo Paese con una lingua diversa. Mi hanno accolto benissimo e ho imparato velocemente il portoghese.""Arrivai giovanissimo. L'ufficialità arrivò all'Europeo Under 19. È stato un mix di emozioni. Gigio Donnarumma ha semplificato il mio inserimento. Mi ha fatto i complimenti e mi ha presentato a tutti. Mi hanno accolto come se fossi lì da tempo. Donnarumma mi ha sempre detto di avere pazienza. Mi ricordava che le esperienze fatte mi avrebbero fatto crescere, concludendo con 'il tuo giorno arriverà, sei molto forte'."

- "Dopo cinque anni all'estero, sentivo il richiamo di casa. Firenze è la piazza giusta per me. È una squadra molto giovane con un progetto a lungo termine. C'è tutto per lavorare al massimo. Ho stretto un bel rapporto con tutti. Per la prima volta sono arrivato in uno spogliatoio dove capisco subito la lingua! Ho legato con Moise (Kean), Albert (Gudmundsson) e Richardson. Poi c'è Dodò che è l'anima dello spogliatoio, mette allegria. Obiettivi? Possiamo e dobbiamo sognare l'Europa. Abbiamo le capacità per arrivarci. Le ultime due vittorie ci hanno dato una forte spinta."