Ndour, niente Cagliari, Palermo o Sampdoria: ecco dove va il gioiello del PSG

Redazione CM

Niente da fare, l'Italia non riesce a riportare a casa uno dei suoi talenti: il futuro di Cher Ndour è ancora all'estero. Il centrocampista classe 2004 del Paris Saint-Germain e della Nazionale Under 21 è vicino al ritorno in Portogallo.



C'E' IL BRAGA - Come riferito da Fabrizio Romano, il Braga è a un passo dal definire l'accordo con il PSG per un prestito fino al termine della stagione, le visite si svolgeranno nei prossimi giorni. A Parigi Ndour non ha trovato grande spazio nella prima parte di stagione: tre presenze e pochi minuti in Ligue 1, una presenza da titolare con gol al Revel in Coppa di Francia.



ITALIANE BATTUTE - Nulla da fare per le società che in queste settimane stavano accarezzando l'idea di riportare in Italia Ndour, nato a Brescia e cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Il Palermo e la Sampdoria ci hanno pensato in Serie B, in Serie A il Cagliari sognava di regalare a Claudio Ranieri un giovane duttile per alimentare il sogno salvezza.



PORTOGALLO-FRANCIA E RITORNO - Un ritorno in Portogallo per Ndour, che la scorsa estate aveva lasciato il Benfica alla scadenza del contratto per firmare, a parametro zero, con il PSG, che aveva sbaragliato la concorrenza italiana (tra cui la Juventus, di cui era tifoso da bambino, e la Salernitana) ed estera.



RUOLO - Ndour è un centrocampista moderno e duttile, una mezzala classica dotata di fisico importante e buoni tempi di inserimento, capace di giocare anche come trequartista tra le linee. Il paragone più importante, che lui stesso non disdegna, è quello con il suo idolo Paul Pogba.