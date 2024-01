Ndour può tornare in Italia: quattro club in prima fila

Brescia, Sampdoria, Como e Palermo: sono questi 4 i club di Serie B che stanno trattando con il Paris Saint Germain per riportare in Italia il gioiellino ex-Atalanta e Benfica, Cher Ndour.



Classe 2004, è uno dei migliori talenti italiani nel ruolo e, dopo il gol segnato in coppa con la prima squadra parigina ora sta valutando l'idea di un prestito per trovare continuità. Il PSG non ha intenzione di perderne il controllo e sono tantissimi i club interessati.