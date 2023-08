Il Bologna è sul punto di portare in Italia l'attaccante esterno Dan Ndoye, in arrivo dal Basilea con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato ad altri 7 milioni. Lo svizzero di origini senegalesi è pronto a firmare un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2027 da 800 mila euro netti all'anno.

Intanto il ds rossoblù Sartori ha offerto 7 milioni di euro all'Hellas Verona per un altro calciatore classe 2000: l'attaccante belga Cyril Ngonge.



L'allenatore Thiago Motta aspetta dal mercato anche un terzino sinistro: nel mirino i brasiliani del San Paolo, Caio Paulista (classe 1998) e Welington (classe 2001).

In uscita si vocifera di un'offerta dall'Arabia Saudita per il portiere polacco Skorupski (classe 1991 ex Roma).