consecutivo. Ma non lo ha fatto, si è barricato dietro e dentro o me o le elezioni. Botte di ferro?e stop all'uomo che si valuta indispensabile ma spesso non si è mostrato altrettanto efficiente e lucido.Meno tentato di tutti è M5S per cui Conte è l'ultima zattera ma, se si affoga e ne passa un'altra...A sconsigliare elezioni anticipate (si è votato tre anni fa) a maggio-giugno non sono né la pandemia né il contagio. Si può votare, anche se c'è il Covid. Quello che sconsiglia è il costo. Non i due, trecento milioni per allestire e far funzionare la macchina elettorale. No, il costo è tutt'altro e molto più alto. Se si va ad elezioni e quindi in campagna elettorale tutti, proprio tutti, si impegneranno davanti all'elettorato a fare quel che non si deve fare e tutti, proprio tutti, giureranno al popolo votante di non fare quel che si deve fare. Eccolo il costo, non ignoto neanche a chi ha il pronostico elettorale a suo favore.Per divinare la crisi, anche indovini e psicologi. In altri casi servono altre professionalità. I dati sui contagi, sui guariti, sui ricoverati, sui dimessi, su chi entra e esce da quarantena e sui morti fin dall'inizio li raccolgono, li contano e li attestano e li trasmettono e li rendono noti solo e soltanto le Regioni. I dati sono loro e li gestiscono loro. Le Regioni e i dati sono in auto dichiarazione, fa fede quel che loro contano. Non c'è altri che conta, non ci sono altri dati di e da qualcun altro. E non c'è supervisione o contestazione sui dati delle Regioni. Si prendono per buoni per definizione.Ora, di fronte a presidenti e assessori regionali che dicono di subire l'onta e l'oltraggio, la punizione, il calvario e la persecuzione di dati falsi, farlocchi, ostili e mal contati che si fa? Si chiamano i ragionieri o gli infermieri?