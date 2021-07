"Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta". La provocazione di Leonardo Bonucci ai tifosi dell'Inghilterra durante i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2020 è diventata virale e ha fatto il giro del web. E lo sfottò del difensore dell'Italia nascondeva anche un fondo di verità. Secondo un'analisi della Coldiretti, basata su dati Istat relativi ai primi tre mesi dell'anno, e riportata da Teleborsa, il consumo di pasta nel Regno Unito è crollato del 25% nel 2021. E' un effetto della Brexit, che ha portato maggiori difficoltà burocratiche e amministrative per l'ingresso di prodotti in UK, soprattutto per quanto riguarda procedure doganali e costi di trasporto. A rischio quindi i 3,4 miliardi di euro annui di esportazioni agroalimentari italiane, se si pensa che non è interessata solo la pasta ma anche vino, derivati del pomodoro, salumi, olio d'oliva e Grana Padano e Parmigiano Reggiano.