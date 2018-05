Nicolas Nkoulou sarà un giocatore del Torino anche nella prossima stagione. Il difensore camerunense, arrivato la scorsa estate in prestito dall'Olympique Lione, dopo l'ottimo campionato giocato è stato riscattato dal presidente Cairo per 3.5 milioni di euro: una cifra sicuramente inferiore al suo reale valore. Su Nkoulou in questi mesi hanno posato i propri occhi, su tutti l'Inter e il Paris Saint Germain: sia i nerazzurri che i neo campioni di Francia dovranno però virare su altri obiettivi per rinforzare le rispettive difese.



Come lo stesso Nkoulou ha pubblicamente dichiarato, la sua volontà è quella di restare ancora a lungo nel Torino.