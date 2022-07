Sirene inglesi per Filip Kostic. Dopo essere stato trattato invano da Lazio, Roma, Inter e Juventus, l'esterno sinistro serbo è destinato a giocare in Premier League. Il nazionale serbo classe 1992, sotto contratto col club tedesco dell'Eintrahct Francoforte fino a giugno 2023, ha ricevuto un'offerta dal West Ham, al lavoro per concludere l'affare.



Intanto lo stesso club inglese ha riallacciato i contatti con il Sassuolo per soffiare al Paris Saint-Germain l'attaccante italiano Gianluca Scamacca, classe 1999 scuola Roma.